Москва3 авгВести.Киеву и Евросоюзу территория Украины нужна для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны. Об этом заявили в Службе внешней разведки России (СВР).
На деле же и Киеву, и Брюсселю украинская территория нужна для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войнысказано в сообщении
В службе добавили, что "европейские фантазеры" мечтают, вдруг таким образом они смогут нанести "стратегическое поражение" России. При этом подобные фантазии лишены какой-либо реальной основы, отметили в СВР.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал ресурс, которым Киев может расплачиваться с ЕС за кредит.