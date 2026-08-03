СВР: Киеву и ЕС территория Украины нужна для испытаний новых концепций войны

В СВР рассказали, зачем Киеву и ЕС нужна территория Украины СВР: Киеву и ЕС территория Украины нужна для испытаний новых концепций войны

Москва3 авг Вести.Киеву и Евросоюзу территория Украины нужна для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны. Об этом заявили в Службе внешней разведки России (СВР).

На деле же и Киеву, и Брюсселю украинская территория нужна для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны сказано в сообщении

В службе добавили, что "европейские фантазеры" мечтают, вдруг таким образом они смогут нанести "стратегическое поражение" России. При этом подобные фантазии лишены какой-либо реальной основы, отметили в СВР.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал ресурс, которым Киев может расплачиваться с ЕС за кредит.