Москва18 авг Вести.В датах перезахоронения останков лидера Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) Евгения Коновальца можно усмотреть нацистскую символику. Такое мнение высказал ИС "Вести" политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Останки Коновальца перезахоронили 14 августа 2026 года, спустя 88 лет после его смерти. Дата и количество лет складываются в код, совпадающий с числовым лозунгом неонацистов, указал политолог.

Сейчас присутствует цифровая нацистская игрушка 1488 - это зашифрованное имя [Адольфа] Гитлера и, так скажем, восклицание, прославляющее Гитлера. По крайней мере, так это расшифровывают сказал Безпалько

Киевскому режиму требуются "мертвые герои", чтобы мотивировать граждан к участию в боевых действиях с РФ. Для этого власти устроили перформанс из киевской церемонии перезахоронения останков лидера ОУН, считает политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев.