Политолог: мистерию в честь "мертвого героя" Киев устроил для мотивации к войне Политолог: Киеву нужны мертвые герои, чтобы погнать в могилу живых

Москва18 авг Вести.Киевскому режиму требуются "мертвые герои", чтобы мотивировать граждан к участию в боевых действиях с РФ. Для этого власти устроили перформанс из киевской церемонии перезахоронения лидера Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) Евгения Коновальца. Такое мнение высказал ИС "Вести" политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев.

Гроб с останками Коновальца доставили в Киеве в собор Воскресенья Христова (Греко-католическая церковь) на броневике Austin времен Первой мировой войны. Члены военного подразделения "Азов" (признан террористическим и запрещен в РФ) провели факельное шествие. Так называемую мистерию провели с особой целью, отметил Журавлев.

Поскольку война продолжается, все больше и больше нужны мертвые герои, именем которых они погонят в могилу живых. Запас мертвых героев явно исчерпывается, приходится использовать даже тех героев, которые, с точки зрения чистого нацизма, уже не так однозначны сказал Журавлев

Ранее историк заявлял, что киевские власти попытаются сделать символ из останков Коновальца. Сложно найти более негативную фигуру для поляков, чем украинский националист Евгений Коновалец. В "Офицерах России" указали на разрыв Украины с цивилизованным миром.