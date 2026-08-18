Журналист Боуз: дед Зеленского в гробу переворачивается от поступков его внука

Ирландский журналист раскритиковал Зеленского за перезахоронение Коновальца Журналист Боуз: дед Зеленского в гробу переворачивается от поступков его внука

Москва18 авг Вести.Дед лидера киевского режима Владимира Зеленского переворачивается в гробу из-за церемонии перезахоронения в Киеве лидера Организации украинских националистов (ОУН, признана в РФ террористической организацией и запрещена) Евгения Коновальца. Об этом написал в своем аккаунте в X ирландский журналист Чей Боуз.

Дед Зеленского, наверное, переворачивается в гробу из-за происходящего написал Боуз

Коновалец был перезахоронен в Киеве 14 августа. Церемонию провели боевики "Азова" (признан террористической организацией, которая запрещена в РФ).

Дед Зеленского - Семен Зеленский - был участником Великой Отечественной войны, он ушел на фронт добровольцем летом 1941 года в возрасте 17 лет.

Ранее глава киевского режима заявил, что намерен вернуть на Украину останки лидеров ОУН для последующего перезахоронения. Прах одного из них – Андрея Мельника – уже перезахоронили с почестями.