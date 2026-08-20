Захарова указала на факельный коридор на церемонии перезахоронения Коновальца Захарова: перезахоронение главаря ОУН похоже на ритуалы нацистской Германии

Москва20 авг Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) и представители Военной школы имени Евгения Коновальца выстроили факельный коридор перед Патриаршим собором Воскресения Христова в Киеве во время церемонии перезахоронения основателя Организации украинских националистов (организация запрещена в России), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, церемония прошла в ночное время и имела "нарочито театрализованное оформление". Захарова обратила внимание на сходство использованной символики с ритуалами нацистской Германии.

Ночные факельные шествия являлись одним из наиболее узнаваемых элементов массовых ритуалов и пропагандистской эстетики гитлеровского режима заявила во время брифинга Захарова

Останки Коновальца 11 августа эксгумировали на муниципальном кладбище "Кросвейк" в Роттердаме. После этого их перевезли на Украину, где, по словам Захаровой, основателя ОУН встретили с государственными и воинскими почестями.

Представитель МИД России заявила, что Киев последовательно реализует программу исторической реабилитации радикального национализма и пытается сформировать идейную преемственность между ОУН и современными украинскими вооруженными формированиями.

В дальнейшем останки Коновальца планируется перенести в создаваемый Киевом "пантеон национальных героев".

Захарова также заявила, что нидерландские власти должны были понимать политический характер акции и осознавать, что речь идет не просто о пожеланиях родственников, а о героизации основателя националистического движения.

Ранее стало известно, что польские СМИ скрывают информацию о перезахоронениях останков членов Организации украинских националистов, чтобы не разжигать ненависть между народами перед выборами.