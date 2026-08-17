В польских СМИ скрывают информацию о перезахоронении останков членов ОУН В Польше скрывают факты о перезахоронениях останков украинских националистов

Москва17 авг Вести.В польском медийном пространстве скрывают информацию о перезахоронениях останков членов Организации украинских националистов (ОУН, признана в РФ террористической организацией и запрещена), чтобы не разжигать ненависть между народами перед выборами. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал общественный деятель объединения "Польша-Восток", политолог Александр Яцек.

Яцек подчеркнул, что большинство поляков не видели новости о перезахоронениях украинских националистов.

Эта информация в польском медийном пространстве скрывается. Ее не публикуют. Наши власти понимают, какое сейчас отношение Польши к тому, что творится на Украине, я имею в виду в идеологическом смысле, и пытаются скрывать такую информацию, чтобы не накаливать вражеские отношения между поляками и украинцами сказал политолог

По его словам, власти проводят такую политику в преддверии парламентских выборов в Польше в 2027 году.

Наше правительство не самостоятельно. Оно работает или по приказу из Вашингтона, или из Брюсселя. Так что они выполняют задачи, которые им набрасывают за границей. А польское общество – это только материал, который должен все это финансировать. Если сегодня премьер-министр или правительство покажет реальность, которая творится на Украине, поляки будут сомневаться, что надо идти дальше этой дорогой, отдавать украинцам большие деньги, оружие, поддерживать этот конфликт отметил Александр Яцек

На Украине этим недавно перезахоронили прах двух украинских нацистов - Андрея Мельника и Евгения Коновальца. Хотят привезти еще и Бандеру.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы Киева, отметила, что на Украине планируют создать пантеон из представителей различного нацистского, коллаборационистского и человеконенавистнического отребья.