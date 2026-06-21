Москва21 июн Вести.Считать главаря Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ как экстремистская) Андрея Мельника героем могут только фашисты, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он ответил на вопрос ТАСС о ситуации вокруг польского ордена Белого орла.

Тут все очевидно: или ты считаешь, что Мельник – фашист, или ты считаешь, что он герой. И тогда ты сам фашист. Tertium non datur ("Третьего не дано" – Прим. ред.) заявил Медведев

Ранее останки Мельника перезахоронили на Украине в ходе государственной церемонии. Также имя "героев Украинской повстанческой армии (УПА, признана в РФ экстремистской организацией и запрещена)," было присвоено одному из подразделений Вооруженных сил Украины.

На этом фоне президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого орла.