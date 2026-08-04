Суд Москвы признал Бандеру и Шухевича пособниками нацистской Германии по иску ГП Суд по иску ГП признал Бандеру, Шухевича и ОУН пособниками нацистской Германии

Москва4 авг Вести.Тверской суд Москвы признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, а также Украинскую повстанческую армию (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ) и Организацию украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) пособниками нацистской Германии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Соответствующий иск подавала российская Генпрокуратура.

Суд решил иск заместителя генерального прокурора Российской Федерации – Табельского С. В. об установлении фактов, имеющих юридическое значение удовлетворить. Признать Бандеру, Шухевича и ОУН пособниками нацистской Германии говорится в сообщении

Согласно этому решению, указанные лица и организации признаны виновными в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны.