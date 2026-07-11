Небензя рассказал о способе, который остановит героизацию нацистов на Украине Небензя: героизацию нацистов на Украине можно прекратить, убрав режим Зеленского

Москва11 июл Вести.Остановить героизацию нацистов на Украине можно, если режим Владимира Зеленского прекратит свое существование.

С таким утверждением выступил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

Есть способ воздействовать [на практику героизации нацистов на Украине]. Это чтобы режим Зеленского наконец перестал существовать приводит РИА Новости слова Небензи

Верховная рада Украины 1 июля поддержала законопроект Зеленского о создании "украинского национального пантеона", в который, вероятно, войдут члены Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА – признаны экстремистскими и запрещены в РФ). Кроме того, Зеленский недавно принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА и присвоил наименование "Имени героев УПА" подразделению украинских боевиков, за что президент Польши Кароль Навроцкий лишил того ордена Белого орла.

Ранее Небензя заявил, что Запад намеренно закрывает глаза на прославление нацистов и их пособников на Украине. По его мнению, западные спонсоры киевского режима не хотят это признавать.