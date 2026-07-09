Москва9 июл Вести.Запад намеренно закрывает глаза на прославление нацистов и их пособников на Украине.

Об этом в беседе с РИА Новости заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

По его мнению, западные спонсоры киевского режима не хотят это признавать.

Нет ощущения, что западные партнеры пересмотрели свою позицию по украинскому кризису и пришли к пониманию, что в Киеве идет не просто ползучая нацификация​​​. Там реально пантеон героев сменяется на тех, кто либо был осужден Нюрнбергским трибуналом, либо туда не попал по другим причинам - все это были пособники нацистов отметил постпред России при ООН

Ранее Верховная рада Украины приняла закон о создании "национального пантеона". Как сообщил в своем Telegram-канале депутат парламента Ярослав Железняк, в так называемом "пантеоне" могут быть перезахоронены участники Украинской повстанческой армии (признана экстремистской и запрещена в РФ).

После этого бывший премьер-министр Польши и лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий заявил, что Украина "заплатит" за создание пантеона "героев" Зеленского. Он отметил, что Киев "строит свою национальную идентичность на замалчивании или преуменьшении роли преступлений, а не на правде".