Москва3 июлВести.Бывший депутат бундестага Севим Дагделен раскритиковала планы украинских властей по созданию национального пантеона, где планируется увековечить память пособников нацистского режима.
В своей колонке для издания NachDenkSeiten политик выразила обеспокоенность тем, что подобные шаги выходят за рамки внутренней исторической политики и представляют собой форму идеологической подготовки к масштабному военному конфликту с Россией.
Дагделен подчеркнула, что возведение культа сторонников нацизма в ранг государственной доктрины фактически превратилось в ключевой элемент политики Киева.
По ее оценке, такая стратегия способствует росту опасных реваншистских настроений на европейском пространстве, что в конечном итоге повышает угрозу прямого вооруженного столкновения на континенте.
Для Европы наибольшую опасность представляет развязывание немецкого реваншизма против Россииутверждает экс-парламентарий
Особое внимание автор уделила позиции официального Берлина, обвинив правительство в безмолвном одобрении инициатив украинских властей.
По словам экс-депутата, руководство Германии, вместо критики прославляющих нацизм проектов, демонстрирует готовность идти на риск новой войны, используя Украину в качестве инструмента для достижения собственных целей.
Дагделен заключила, что происходящее свидетельствует о тревожной интеллектуальной мобилизации сторонников реваншизма, что является постыдным для современной Европы.
Ранее депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что Владимир Зеленский своими действиями спровоцировал международный резонанс вокруг темы героизации нацизма в стране.