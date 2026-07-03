Экс-депутат Дагделен: нацизм на Украине может возродить реваншизм в Европе

В Германии заявили, что нацизм на Украине может возродить реваншизм в Европе Экс-депутат Дагделен: нацизм на Украине может возродить реваншизм в Европе

Москва3 июл Вести.Бывший депутат бундестага Севим Дагделен раскритиковала планы украинских властей по созданию национального пантеона, где планируется увековечить память пособников нацистского режима.

В своей колонке для издания NachDenkSeiten политик выразила обеспокоенность тем, что подобные шаги выходят за рамки внутренней исторической политики и представляют собой форму идеологической подготовки к масштабному военному конфликту с Россией.

Дагделен подчеркнула, что возведение культа сторонников нацизма в ранг государственной доктрины фактически превратилось в ключевой элемент политики Киева.

По ее оценке, такая стратегия способствует росту опасных реваншистских настроений на европейском пространстве, что в конечном итоге повышает угрозу прямого вооруженного столкновения на континенте.

Для Европы наибольшую опасность представляет развязывание немецкого реваншизма против России утверждает экс-парламентарий

Особое внимание автор уделила позиции официального Берлина, обвинив правительство в безмолвном одобрении инициатив украинских властей.

По словам экс-депутата, руководство Германии, вместо критики прославляющих нацизм проектов, демонстрирует готовность идти на риск новой войны, используя Украину в качестве инструмента для достижения собственных целей.

Дагделен заключила, что происходящее свидетельствует о тревожной интеллектуальной мобилизации сторонников реваншизма, что является постыдным для современной Европы.

Ранее депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что Владимир Зеленский своими действиями спровоцировал международный резонанс вокруг темы героизации нацизма в стране.