Москва2 июл Вести.Используя конфликт с Россией, Киев пересматривает отношение к фашистской идеологии и пытается представить ее в качестве "европейской ценности", пишет немецкое издание Junge Welt.

Конфликт является для украинских националистов идеальной возможностью установить свое видение истории и максимально подавить любые сомнения или размышления, отмечает издание.

Спустя восемь десятилетий после поражения немецкого фашизма исторический итог, возникший после освобождения 1945 года, отброшен, потому что украинский вариант этого фашизма вновь оказывается в почете... Похоже, именно такова суть "европейских ценностей", за которые сражается Украина пишет Junge Welt

При этом в Германии появились политики, жаждущие отомстить России за победу в Великой Отечественной войне, подчеркивает издание.

Между тем ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков предостерег Запад от реинкарнации фашизма. Россия помнит свою историю и отобьет у Запада охоту бросаться на нее с оружием, заявил Кобяков.