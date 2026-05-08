Москва8 мая Вести.Журналист Сергей Строкань в интервью информационной службе "Вести" заявил, что сегодня мир столкнулся с феноменом необыкновенного фашизма, столицей которого стал Киев.

Журналист также отметил, что страны, которые должны быть благодарны России за освобождение от фашизма, подыгрывают киевскому режиму.

Наш замечательный режиссер Михаил Ромм снял фильм "Обыкновенный фашизм", который стал сенсацией. Много там было документальных материалов, много новаторских режиссерских ходов. Вот сегодня мы с вами в режиме реального времени, следя за новостями, включая телевизор, видим такой вот у нас на глазах формирующийся фильм – "Необыкновенный фашизм". Действительно, мы сегодня столкнулись с феноменом необыкновенного фашизма. Столицей этого необыкновенного фашизма стал уже не Берлин, а Киев. А Берлин, который выдавливал из себя обыкновенный фашизм, сейчас жадно впитывает по капле вот этот необыкновенный фашизм, и им всем подыгрывают те страны, которые, казалось бы, должны были быть благодарны за то, что их избавили от фашизма. То есть сейчас формируется стихийная коалиция желающих стать необыкновенными фашистами заявил Строкань

Ранее глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Германия вновь идет по пути построения фашистского государства.