Кобяков: Запад решил возродить фашизм, но РФ отобьет у него охоту нападать

Кобяков предостерег Запад от реинкарнации фашизма Кобяков: Запад решил возродить фашизм, но РФ отобьет у него охоту нападать

Москва6 июн Вести.Запад взял курс на возрождение фашизма, однако Россия помнит свою историю и отобьет у него охоту бросаться на нее с оружием, заявил журналистам советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков.

Он подчеркнул: если представители Запада считают, что их "поход на Восток" приведет к уничтожению множества русских людей, они заблуждаются.

Сегодня Запад опять решил возродить фашизм, память оказалась короткая. Но мы помним и чтим нашу историю, и всегда будем против любой реинкарнации нацизма… В этот раз с нашей стороны будут задействованы другие средства обороны. Мы навсегда отобьем охоту бросаться на Россию с оружием сказал Кобяков

Ранее депутат Европарламента Любош Блага констатировал, что глава киевского режима Владимир Зеленский открыто признался в фашизме, почтя лидера Организации украинских националистов (запрещенная в РФ экстремистская организация) Андрея Мельника.