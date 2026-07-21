ВС РФ признал группировки Cyberpartizans и Silent Crow экстремистскими ВС РФ: группировки Cyberpartizans и Silent Crow признаны экстремистскими

Москва21 июл Вести.Верховный суд (ВС) РФ признал хакерские группировки Cyberpartizans и Silent Crow экстремистскими за поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что группировки осуществляют совместные кибератаки на объекты информационных структур России и Беларуси для нанесения ущерба государственным органам, дестабилизации социальной и политической обстановки.

ВС РФ признал экстремистскими хакерские группировки "Киберпартизаны BY" ("Кибер-Партизаны", Cyberpartizans) и Silent Crow ("Молчаливый ворон") отмечается в Telegram-канале ВС РФ

Подчеркивается, что ВС запретил деятельность объединений на территории РФ. Решение подлежит немедленному исполнению.

15 июля член пророссийской хакерской группировки PalachPro заявил, что острого противостояния между хакерами России и Украины, которое было в начале спецоперации, уже нет.