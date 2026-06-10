Москва10 июнВести.В Верховном суде РФ удовлетворили иск Минюста РФ о ликвидации общественной организации "Союз украинцев России", пишет РИА Новости из зала суда.
Административное исковое заявление удовлетворитьотмечается в решении суда
Представители организации в суд не явились, но прислали заявление, в котором фактически соглашались с требованиями иска.
Работа "Союза украинцев России" ранее была приостановлена на три месяца. Минюст выявил у организации множество нарушений, которые не были устранены, в уставе содержались противоречия законам РФ.
Несколько дней назад Верховный суд ликвидировал политическую партию "Социальная защита".