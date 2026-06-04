Москва4 июн Вести.Верховный суд России ликвидировал политическую партию "Социальная защита", удовлетворив иск Министерства юстиции РФ.

В беседе с газетой "Ведомости" представитель ответчика в суде Виталий Саакадзе заявил, что партия точно обжалует решение.

Решение судей Минюста выглядело бледно. Мы четко документально доказали, что все нарушения исправлены рассказал представитель партии журналистам

Партия была зарегистрирована в 2012 году. Поводом для подачи иска стали многочисленные нарушения действующего законодательства, выявленные в ходе проверки.

В ноябре 2025 года ВС РФ принял решение о ликвидации "Партии роста". Основанием стало несоблюдение требований законодательства, согласно которым партийные отделения должны действовать не менее чем в половине субъектов России.