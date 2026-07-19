Москва19 июлВести.Борис Надеждин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не будет избираться в Государственную думу. Российский политик остановил кампанию по сбору подписей.

Об этом он написал в своем в своем Telegram-канале.

Признание иноагентом и виновным по экстремистской статье исключает возможность избраться в Госдуму – в силу закона о выборах

сообщил Надеждин

Он также отметил, что уже собранные в его поддержку подписи сдаваться в избирком не будут.

Собранные на избирательный счет средства пойдут на расчеты со сборщиками и сотрудниками штабов

добавил политик

17 июля в Долгопрудненском городском суде состоялось заседание по делу Надеждина, которого признали виновным по статье о пропаганде в экстремизме. Он был оштрафован на 1 тысячу рублей.