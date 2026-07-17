Москва17 июл Вести.В Долгопрудненском городском суде, перед заседанием, на котором рассматривали протокол о привлечении кандидата в депутаты Госдумы Бориса Надеждина (признан иноагентом) к ответственности за демонстрацию экстремистской символики, объявили перерыв и вызвали скорую помощь, так как политик почувствовал себя плохо, сообщает газета "Коммерсант".

Еще перед началом заседания суда у господина Надеждина (внесен в реестр иноагентов) поднялось давление говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что иноагенту Надеждину запретили выезжать из России.