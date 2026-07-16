Политик-иноагент Надеждин сообщил, что ему запретили выезжать из РФ

Иноагенту Надеждину запретили выезжать из России Политик-иноагент Надеждин сообщил, что ему запретили выезжать из РФ

Москва16 июл Вести.Политик Борис Надеждин (признан на территории РФ иноагентом) сообщил о том, что ему запрещено выезжать за пределы Российской Федерации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ночью на "Госуслуги" пришло постановление о запрете мне выезда за границу написал он в своей публикации

Вместе с этим он отметил, что в настоящее время он разбирается со своими адвокатами относительно законности такого решения. И подчеркнул, что его будут обжаловать.

Ранее Надеждин был задержан за публичную демонстрацию экстремистской символики. Ему грозило 15 суток ареста, однако он был отпущен после составления протокола.

На 17 июля намечено рассмотрение дела в Долгопрудненском суде Московской области.