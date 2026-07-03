Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело против иноагента Гудкова В отношении иноагента Гудкова требуют завести уголовное дело

Москва3 июл Вести.В отношении бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, признанного на территории РФ иноагентом, требуют возбудить уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Причиной является уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Гудкова по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ написано в MAX

Прокуратура Москвы установила два случая административного наказания за нарушение ст. 19.34 КоАП РФ. Он не маркировал распространяемые им материалы соответствующей плашкой иноагента.