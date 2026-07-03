Москва3 июлВести.В отношении бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, признанного на территории РФ иноагентом, требуют возбудить уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Причиной является уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Гудкова по ч. 2 ст. 330.1 УК РФнаписано в MAX
Прокуратура Москвы установила два случая административного наказания за нарушение ст. 19.34 КоАП РФ. Он не маркировал распространяемые им материалы соответствующей плашкой иноагента.