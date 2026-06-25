В Москве возбуждено уголовное дело против журналиста Владислава Горина Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналиста Владислава Горина

Москва25 июн Вести.В Москве Следком возбудил уголовное дело в отношении журналиста Владислава Горина. Он подозревается в осуществлении деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории России. Об этом сообщило ГСУ СК РФ по городу Москве на платформе MAX.

Симоновским МСО СУ по ЮАО ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении корреспондента интернет-издания, признанного нежелательной организацией на территории Российской Федерации, Владислава Горина говорится в публикации Следкома

По данным следствия, Горин, находясь за рубежом, не прекратил сотрудничество с нежелательной структурой. В период с августа по ноябрь 2025 года в Сети появились минимум шесть аудиоматериалов с его участием, где он комментировал политические и социальные процессы в стране.

В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении журналиста в розыск. Расследование уголовного дела продолжается.