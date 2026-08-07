В Москве возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Катерины Гордеевой

В отношении журналистки Гордеевой завели уголовное дело В Москве возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Катерины Гордеевой

Москва7 авг Вести.Сотрудники Главного следственного управления СК России по Москве возбудили уголовное дело в отношении журналистки Катерины Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом), сообщает Следком в мессенджере MAX.

Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации) говорится в публикации

По данным следствия, Гордеева разместила в своем канале в Telegram публикации, которые содержат заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ против мирного населения Украины – это подтвердили психолого-лингвистические исследования.

Противоправная деятельность была выявлена в ходе совместной работы следователей столичного управления СК и оперативников правоохранительных органов.

Рассматривается вопрос об объявлении Гордеевой в международный розыск.

В марте Басманный суд Москвы оштрафовал Гордееву на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.