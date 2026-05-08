Москва8 мая Вести.Международная федерация журналистов (IFJ) сообщила о полном исключении Союза журналистов России (СЖР) из организации. Об этом сообщил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

В начале 2023 года организация приняла решение о приостановке членства СЖР в федерации в связи с "действиями, противоречащими принципам и целям федерации", передает РИА Новости.

Если раньше была заморозка, то исключить мог только конгресс. Конгресс проходит сейчас в Париже. И вчера на конгрессе было принято решение об исключении сказал Соловьев

Он добавил, что СЖР был приглашен на конгресс, однако принял решение не участвовать и заранее направил свою позицию международным журналистским организациям.

Соловьев отметил, что в обращении российская сторона разъяснила причины отказа от участия, указав на нарушения уставных принципов самой федерации.

В Союзе журналистов России назвали решение о его окончательном исключении из Международной федерации журналистов политически мотивированным.