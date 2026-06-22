Российские войска уничтожили лагерь боевиков нацбата ВСУ "Волки до Винчи" ТАСС: ВС РФ уничтожили лагерь боевиков нацбата ВСУ "Волки до Винчи"

Москва22 июн Вести.Российские военнослужащие уничтожили пункт временной дислокации националистического батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Волки да Винчи" в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.

Уточняется, что эти данные следуют из некрологов ликвидированных боевиков ВСУ.

В г. Берестине Харьковской области в результате точного удара уничтожен пункт дислокации 1-го отдельного штурмового батальона "Волки да Винчи" 59-й отдельной штурмовой бригады ВСУ отмечается в публикации

Батальон известен тем, что он комплектуется приверженцами ультраправой идеологии, в основном представителями "Правого сектора" (признан террористической, экстремистской организацией и запрещен в РФ), указывают силовики.

В июле 2025 года пленный украинский стрелок с позывным Волков Лимар Османов заявил, что батальон "Волки да Винчи" перестал быть элитным и превратился в рядовое формирование, состоящее из мобилизованных военнослужащих.