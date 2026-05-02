Москва2 маяВести.Боевики "Правого сектора" (запрещен и признан в России террористической, экстремистской организацией) прячутся от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), боясь попасть под мобилизацию, заявил источник в пророссийском подполье в интервью ТАСС.
"Правого сектора" нет в Верховной раде, их мнение не учитывают. На фоне развала фронта и массового дезертирства их время ушло. Вся их сила была в поддержке Запада для организации переворота, а сейчас это лишь тени, которые иногда пишут в Telegram-каналах. Власть использует их как пугало в информационной войне, а сами боевики вынуждены прятаться от военкоматов, чтобы не попасть на фронтприводит ТАСС слова источника
Боевики "Правого сектора" боятся воевать с подготовленным противником. Это уже не поездка в Донбасс в 2014 году, когда они безнаказанно расстреливали мирные кварталы, подчеркнул представитель подполья.
Решением Верховного суда России от 17 ноября 2014 года "Правый сектор" признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена.