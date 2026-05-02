Боевики "Правого сектора" прячутся от сотрудников ТЦК, чтобы не попасть на фронт

Боевики "Правого сектора" прячутся от ТЦК, боясь попасть на фронт Боевики "Правого сектора" прячутся от сотрудников ТЦК, чтобы не попасть на фронт

Москва2 мая Вести.Боевики "Правого сектора" (запрещен и признан в России террористической, экстремистской организацией) прячутся от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), боясь попасть под мобилизацию, заявил источник в пророссийском подполье в интервью ТАСС.

"Правого сектора" нет в Верховной раде, их мнение не учитывают. На фоне развала фронта и массового дезертирства их время ушло. Вся их сила была в поддержке Запада для организации переворота, а сейчас это лишь тени, которые иногда пишут в Telegram-каналах. Власть использует их как пугало в информационной войне, а сами боевики вынуждены прятаться от военкоматов, чтобы не попасть на фронт приводит ТАСС слова источника

Боевики "Правого сектора" боятся воевать с подготовленным противником. Это уже не поездка в Донбасс в 2014 году, когда они безнаказанно расстреливали мирные кварталы, подчеркнул представитель подполья.

Решением Верховного суда России от 17 ноября 2014 года "Правый сектор" признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена.