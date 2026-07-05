Москва5 июл Вести.Большинство украинских уклонистов прячутся на территории Черниговской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Как отметил собеседник агентства, киевский режим на постоянной основе проводит карательные операции против дезертиров и уклонистов. При этом, по его словам, украинские тюрьмы и СИЗО из-за своих размеров не способны вместить всех задерживаемых.

Черниговская область остается основным регионом Украины по организации незаконного выезда за рубеж украинских уклонистов и дезертиров. Также именно на данном участке фронта находится значительное число уклонистов, которые прячутся в полузаброшенных селах сказал он

Ранее стало известно, что в Черниговской области местные власти организовали систему оказания незаконных услуг для уклонистов и дезертиров. Как сообщалось, помощники ректора Черниговского национального университета за взятки фиктивно оформляли документы, позволяющие легализовать таких граждан в правовом поле Украины.