Эксперт Асафов: сложно найти в Польше более негативную фигуру, чем Коновалец

Политолог Асафов объяснил значение фигуры Коновальца для Польши Эксперт Асафов: сложно найти в Польше более негативную фигуру, чем Коновалец

Москва11 авг Вести.Сложно найти более негативную фигуру для поляков, чем украинский националист Евгений Коновалец. Таким мнением с ИС "Вести" поделился политолог, директор Лаборатории новых технологий АНО "Экспертный институт социальных исследований" Александр Асафов, комментируя новость о желании Киева перезахоронить Коновальца.

Он напомнил, что Коновалец участвовал в расправе над министром внутренних дел Польши в 1934 году.

Для Польши сложно представить более негативную фигуру, поскольку, например, непосредственно Коновалец участвовал в расправе над министром внутренних дел Польши в 1934 году, за четыре года до, соответственно, приведения приговора [убийство Коновальца советским агентом Павлом Судоплатовым] в исполнение рассказал Асафов

Ранее сообщалось о планах Киева перезахоронить Коновальца. Его тело из Нидерландов планируют перевезти в Киевскую область.