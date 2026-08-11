Москва11 авгВести.Сложно найти более негативную фигуру для поляков, чем украинский националист Евгений Коновалец. Таким мнением с ИС "Вести" поделился политолог, директор Лаборатории новых технологий АНО "Экспертный институт социальных исследований" Александр Асафов, комментируя новость о желании Киева перезахоронить Коновальца.
Он напомнил, что Коновалец участвовал в расправе над министром внутренних дел Польши в 1934 году.
Для Польши сложно представить более негативную фигуру, поскольку, например, непосредственно Коновалец участвовал в расправе над министром внутренних дел Польши в 1934 году, за четыре года до, соответственно, приведения приговора [убийство Коновальца советским агентом Павлом Судоплатовым] в исполнениерассказал Асафов
Ранее сообщалось о планах Киева перезахоронить Коновальца. Его тело из Нидерландов планируют перевезти в Киевскую область.