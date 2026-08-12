Шойгу объяснил, зачем Киев героизирует пособников нацистов Шойгу указал, что героизация нацистов поддерживает антироссийский настрой Киева

Москва12 авг Вести.Существование проекта "Украина" в его нынешнем антироссийском виде опирается на идеологию, частью которой стала героизация пособников нацистов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Он высказался об идеологии киевского режима на фоне эксгумации в Европе останков главаря Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) Евгения Коновальца. Украинские власти намерены перезахоронить его на своей территории.

Шойгу отметил, что на сознание украинского населения ведется комплексное воздействие, которое усилилось с 90-х годов и исходило от "укронацистов".

Все эти так называемые герои насущно необходимы для существования проекта "Украина" в его нынешнем, антироссийском виде считает Шойгу

Ранее секретарь Совбеза РФ заявил, что идеология киевского режима приведет Украину к гибели, а все пособники нацизма окажутся на "свалке истории".