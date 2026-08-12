Москва12 авгВести.На Украине в настоящее время открыто пропагандируют культ смерти, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
В своем комментарии по вопросу героизации пособников нацистов на Украине Шойгу также отметил распространение в стране диких ритуалов.
На современной же Украине открыто пропагандируется культ смерти, в практику вошли дикие ритуалы, вроде отжиманий на похоронах уничтоженных всушниковподчеркнул он
Ранее секретарь Совбеза заявил, что последователей нацизма на Украине ожидает забвение на "свалке истории".