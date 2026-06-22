Политик Ревенко: на Украине происходит глумление над памятью погибших в годы ВОВ

В России назвали недопустимым глумление над памятью погибших в годы ВОВ Политик Ревенко: на Украине происходит глумление над памятью погибших в годы ВОВ

Москва22 июн Вести.На Украине происходит глумление над памятью погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщил в комментарии ИС "Вести" депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Беспамятство ведет к трагедии. И соседняя Украина — наглядный тому пример, где восхваляются и устраиваются перезахоронения останков пособников нацистов, агентов абвера, тех, кто воевал против нашего народа. Сегодня на Украине происходит глумление над памятью миллионов павших украинцев в борьбе с фашистскими захватчиками заявил он

Тем временем памятные акции в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной Войны проходят на всех континентах.

В такой далекой стране, как Австралия, важно не забывать про память наших предков, помнить их, передавая эти истории даже тем, кто не говорит по-русски, но считает себя русским пояснил журналистам житель Австралии Роман Дубинин

Ранее губернатор Тверской области Виталий Королев заявил, что истории героев Великой Отечественной войны и тружеников тыла нужно помнить и передавать молодому поколению.