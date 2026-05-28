МИД России назвал Украину мировым лидером по числу памятников нацистам

Москва28 мая Вести.Украина занимает первое место в мире по количеству памятников, установленных в честь нацистов и их пособников, говорится в докладе МИД России.

Документ под названием "О ситуации с правами человека на Украине" опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Со ссылкой на проведенное американским изданием The Forward исследование дипломаты отметила, что по состоянию на декабрь 2022 года, только одному из идеологов украинского национализма Степану Бандере было установлено около 50 памятников, еще более 500 улиц, переулков и проспектов названы в его честь.

Кроме того, в докладе указано, что власти Украины активно сносят памятники советским воинам, пытаясь стереть память о роли СССР в освобождении Европы от нацизма.

Киевский режим, продолжили авторы документа, реализует идеи Третьего рейха, зачищая политическую арену от любых оппозиционных сил. Основной причиной преследований становится критика официальной политики или независимая оценка событий в стране, а для подавления инакомыслия активно используются спецслужбы и судебная система.

В докладе отмечается, что дискриминации подвергается русскоязычное население Украины.

Очень часто … надуманным преследованиям подвергаются публичные люди, говорящие на русском языке. Весьма распространены обвинения в "работе на Россию" — это может быть приспособлено практически к любому виду деятельности обвиняемого указало внешнеполитическое ведомство

Борьба с русским языком стала своего рода "национальным спортом", а фашиствующие группы целенаправленно ищут жертв для травли, продолжили дипломаты. При этом структуры Евросоюза игнорируют обращения неправительственных организаций о нарушении прав русскоязычных граждан Украины.

В свою очередь, американский военный аналитик Брайан Берлетик отметил, что нацизм на Украине распространился настолько, что его проявления уже невозможно скрывать.