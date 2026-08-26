Москва26 авг Вести.На Украине невозможно провести мобилизацию женщин, потому что это вызовет сильное потрясение, ведущее к обрушению абсолютно всех структур - экономических, социальных и силовых. Об этом ИС "Вести" заявила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

По ее мнению, тема женской мобилизации на Украине поднимается, чтобы объяснить западным партнерам, почему на самом деле в стране так плохо обстоят дела на фронте.

На Западе никак не хотят понимать, что условия нынешних военных действий вообще исключают участие женщин на передовой. Потому что физические испытания и условия, в которых воюют сегодня, несовместимы с женской физиологией… и выносливостью… Это путь в один конец всегда… Те первые глупые женщины, которые поддались на пропаганду, их уже фактически никого не осталось, наверняка все либо погибли, либо ушли в СЗЧ (самовольное оставление воинской службы - прим. ред.) и прячутся теперь. С моей точки зрения, на Украине ввести женскую мобилизацию невозможно, потому что это вызовет такое потрясение, после которого там рухнут все абсолютно украинские структуры: общественные, социальные, силовые сказала эксперт

Шеслер также отметила, что украинское общество, вопреки многим представлениям, достаточно консервативно в оценках роли женщины, поэтому представить себе, что в стране спокойно воспримут женскую мобилизацию, невозможно.

Именно поэтому сегодня Верховная рада и украинская власть пытаются убедить, что никакой мобилизации не будет. А почему? Да потому что, как только пройдет малейшая информация о мобилизации женщин, женщины сразу хлынут с Украины и их уже ничего не сможет удержать. Но мы же видим, что пока выезд женщин не запрещен. Как только появятся намеки на то, что этот выезд будет прекращен, буквально в самые первые часы подавляющее число женщин, которых можно будет призвать, уедут с Украины. И этим самым подорвется не просто там экономика, социальная сфера, в общем-то, ну, уже можно сказать, что на месте Украины будет руина, потому что если уедут последние – это женщины, то что ж тогда останется? сказала она

Ранее сообщалось, что скрытая мобилизация женского населения уже идет на Украине, в первую очередь для фронта отбирают медиков и фармацевтов.