В Киеве раскритиковали призыв Келлога мобилизовать женщин в ВСУ Верещук раскритиковала призыв Келлога мобилизовать в ряды ВСУ женщин

Москва25 авг Вести.Призыв экс-спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога мобилизовать в ряды ВСУ женщин не нашел понимания со стороны замглавы офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук.

Как сообщалось, экс-спецпосланник ранее заявил: "Очень важно, чтобы женщины как часть общества шли на службу".

Нашли кого мобилизовывать - женщин. Я, конечно, все понимаю, но хотелось бы больше ракет. Хотелось бы больше такой воли от США, чем советовать мобилизовывать женщин заявила Верещук в эфире украинских СМИ

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что киевский режим рано или поздно может начать мобилизацию женщин в Вооруженные силы Украины на фоне нехватки личного состава в украинской армии.