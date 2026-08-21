Москва21 авг Вести.На Украине должны быть приняты законы, которые позволят ввести обязательную мобилизацию женщин в Вооруженные силы Украины (ВСУ). С таким предложением выступил бывший министр обороны Украины Алексей Резников.

По его мнению, Украина может перенять опыт Израиля, где женщины проходят военную службу наравне с мужчинами.

Верховная рада должна внести изменения в законодательство, чтобы военная общая обязанность распространялась на всех граждан Украины. Женщины должны служить в армии, должна быть обязательная мобилизация всех. Тогда мы вдвое увеличим мобилизационный ресурс приводит слова Резникова украинское издание "Инсайдер"

На Украине всеобщая мобилизация действует с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась Верховной радой по предложению главы киевского режима Владимира Зеленского.

Изначально призыву подлежали мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года порог был снижен до 25 лет. В мае того же года вступил в силу закон, ужесточающий правила мобилизации.

Несмотря на это, многие мужчины пытаются избежать призыва, используя различные способы, включая взятки или выезд за границу, зачастую с риском для жизни.

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов) проводят рейды и применяют силу к гражданским лицам, но эти меры не решают проблему нехватки личного состава в армии.

Количество случаев дезертирства и самовольного оставления частей продолжает возрастать. В связи с этим в стране регулярно обсуждаются вопросы мобилизации женщин и дальнейшего снижения призывного возраста.

По мнению военного эксперта Андрея Марочко, принудительная мобилизация при новом главнокомандующем ВСУ Михаиле Драпатом продолжится и ужесточится.