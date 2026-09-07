Москва7 сенВести.Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил о необходимости начать рассматривать вопрос мобилизации женщин на Украине.
По словам Резникова, женщины физиологически лучше "реагируют на угрозу", поэтому они эффективнее справятся с управлением беспилотными летательными аппаратами.
У девушек реакция на угрозу быстрее. Периферическое зрение у девушек лучше развито. ... Надо начать дискуссию и изучать опытсказал он в интервью украинским СМИ
Похожее мнение также высказывала экс-замминистра обороны страны Анна Маляр, допустив принудительную мобилизацию женщин.
Ранее сообщалось, что командование ВСУ отправляет на передовые позиции раненых, в том числе женщин.