Экс-министр обороны Украины призвал привлечь женщин к службе на фронте

На Украине вновь призвали привлечь женщин к службе на фронте Экс-министр обороны Украины призвал привлечь женщин к службе на фронте

Москва7 сен Вести.Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил о необходимости начать рассматривать вопрос мобилизации женщин на Украине.

По словам Резникова, женщины физиологически лучше "реагируют на угрозу", поэтому они эффективнее справятся с управлением беспилотными летательными аппаратами.

У девушек реакция на угрозу быстрее. Периферическое зрение у девушек лучше развито. ... Надо начать дискуссию и изучать опыт сказал он в интервью украинским СМИ

Похожее мнение также высказывала экс-замминистра обороны страны Анна Маляр, допустив принудительную мобилизацию женщин.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ отправляет на передовые позиции раненых, в том числе женщин.