ВСУ отправляют раненых женщин и мужчин на передовую

В ВСУ практикуют отправку на передовые позиции раненых женщин ВСУ отправляют раненых женщин и мужчин на передовую

Москва30 авг Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет на передовые позиции раненых, в том числе женщин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Для украинского командования, как отмечается, нет разницы "кого отправлять на ноль, мужчин или женщин".

Нередки случаи в украинских подразделениях, когда получившую ранение или травму военнослужащую отправляют на позиции, в то время как медицинская служба ВСУ отказывается оказывать медицинскую помощь сказал собеседник

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВСУ начали заменять мужчин, работавших на тыловых должностях, на женщин.

Между тем военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Киев рано или поздно может перейти к мобилизации женского населения из-за нехватки людей в украинской армии.