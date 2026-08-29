Москва29 авг Вести.С начала 2026 года более 20 женщин, ставших военнослужащими Вооруженных сил Украины, погибли в ходе боевых действий, сообщили российские силовики агентству ТАСС.

Значительная их часть погибла в феврале, отметили собеседники журналистов.

Согласно данным украинского движения "Ветеранка", за восемь месяцев с начала года погибли 20 женщин, воевавших на стороне киевского режима… Примечательно, что украинские активисты не упомянули женщин-заключенных, факты смерти которых также подтверждены официально