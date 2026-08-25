РИА Новости: офицеры ВСУ уничтожены в Кривом Роге, Херсоне и ДНР

Киев безуспешно пытается скрывать потери среди офицеров ВСУ РИА Новости: офицеры ВСУ уничтожены в Кривом Роге, Херсоне и ДНР

Москва25 авг Вести.Несмотря на усилия Киева, в сеть просачиваются данные об уничтожении ряда офицеров Вооруженных сил Украины, сообщили агентству РИА Новости российские силовики.

В частности, в Херсонской области был ликвидирован снайпер батальона полиции особого назначения Анатолий Загродский, в ДНР уничтожили старшего лейтенанта ВСУ Романа Орешняка.

Также 20 августа был ликвидирован замкомандира 704-й бригады войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Константин Змунчило.

В сеть просочились данные о гибели 21 августа в Кривом Роге начальника группы разведки штаба 77-й оаэмбр ВСУ старшего лейтенанта Гальчинского Сергея Георгиевича рассказали российские силовики

Ранее российские военные уничтожили группу из четырех колумбийских наемников ВСУ в Донецкой Народной Республике. Бой произошел в окрестностях населенного пункта Водянское.