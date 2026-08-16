Снайперы ВСУ в Харьковской области убили сослуживцев за попытку сдаться в плен

Двое военных ВСУ были убиты снайперами-сослуживцами в Харьковской области Снайперы ВСУ в Харьковской области убили сослуживцев за попытку сдаться в плен

Москва16 авг Вести.Двое украинских военных в Харьковской области были убиты снайперами ВСУ за попытку сдаться в плен российским бойцам, рассказали в силовых структурах ТАСС.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел во время боев за Кудиевку, откуда подразделения "Севера" выбили ВСУ.

Двое украинских солдат были убиты снайперами ВСУ при попытке сдачи в плен сказали силовики

По их предположению, это могли быть боевики заградотрядов из групп сил специальных операций, которых командование перебросило на этот участок фронта.