Москва16 авгВести.Двое украинских военных в Харьковской области были убиты снайперами ВСУ за попытку сдаться в плен российским бойцам, рассказали в силовых структурах ТАСС.
По данным собеседника агентства, инцидент произошел во время боев за Кудиевку, откуда подразделения "Севера" выбили ВСУ.
Двое украинских солдат были убиты снайперами ВСУ при попытке сдачи в пленсказали силовики
По их предположению, это могли быть боевики заградотрядов из групп сил специальных операций, которых командование перебросило на этот участок фронта.