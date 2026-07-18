При ударе по зданию МВД Украины в Запорожье ликвидированы офицеры

ВС РФ атаковали здание департамента стратегических расследований МВД Украины При ударе по зданию МВД Украины в Запорожье ликвидированы офицеры

Москва18 июл Вести.Российские военные нанесли удар по зданию департамента стратегических расследований МВД Украины в Запорожье, в результате которого были ликвидированы несколько офицеров ведомства. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, среди уничтоженнных оказался старший лейтенант Дмитрий Белименко.

В результате нашего огневого воздействия по зданию департамента стратегических расследований МВД Украины в Запорожье был уничтожен ряд украинских полицаев, в том числе старший лейтенант Белименко Дмитрий заявил источник

Ранее стало известно, что российская авиация уничтожила резервы ВСУ в Харьковской области. Украинское командование намеревалось перебросить штурмовые группы, однако сделать это они не смогли.