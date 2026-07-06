В Запорожье при ударе по отделу полиции ликвидирован его руководитель

Силовики сообщили об уничтожении начальника отдела полиции в Запорожье Ярошевича В Запорожье при ударе по отделу полиции ликвидирован его руководитель

Москва6 июл Вести.В Запорожье в результате удара по зданию городского управления полиции был уничтожен начальник 4-го отдела ведомства капитан Ярошевич. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

По словам собеседников агентства, огневой удар пришёлся непосредственно по административному зданию отдела. В силовых ведомствах также отметили, что к погибшему сотруднику полиции со стороны местных жителей ранее неоднократно предъявлялись серьёзные претензии.

В результате огневого воздействия по 4-му отделу Запорожского управления полиции киевского режима уничтожен его начальник капитан Ярошевич, которого местные обвиняли в пытках и незаконном удержании людей по надуманным предлогам пишет агентство

Данный инцидент произошёл на фоне продолжающихся обсуждений темы нарушения прав человека и применения насилия силовыми ведомствами на Украине. Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в ходе выступления на 62-й сессии Совета ООН в Женеве заявил о необходимости немедленно прекратить пытки российских военнопленных на Украине. Он подчеркнул, что около половины опрошенных сотрудниками ООН пленных сообщили о жестоком обращении, и напомнил об абсолютном международном запрете на подобные действия.