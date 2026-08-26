Женщины заменяют мужчин на тыловых должностях в ВСУ Подполье: командование ВСУ замещает работавших в тылу мужчин женщинами

Москва26 авг Вести.Командование Вооруженных сил Украины начало заменять мужчин, работавших на тыловых должностях, на женщин. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По словам собеседника агентства, речь идет среди прочего о поварах и водителях.

Постепенно женщинами заменяют [мужчин] поваров, водителей, санинструкторов и другие тыловые должности сказал Лебедев

Подпольщик допустил, что при поставках Западом большого количества беспилотных летательных аппаратов киевский режим пойдет на мобилизацию женщин, чтобы заполнить вакантные места операторов дронов.

Ранее в подполье рассказывали, что скрытая мобилизация женского населения уже идет на Украине. Как уточнялось, в первую очередь для отправки на фронт отбирают медиков и фармацевтов.