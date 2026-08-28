Риттер: мобилизация женщин в ВСУ приведет к гибели Украины как нации

Риттер предрек угрозу демографического кризиса на Украине при мобилизации женщин Риттер: мобилизация женщин в ВСУ приведет к гибели Украины как нации

Москва28 авг Вести.Возможный призыв женщин в Вооруженные силы Украины (ВСУ) способен усугубить демографическую ситуацию в стране.

Такое мнение высказал бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

По его оценке, украинская армия испытывает нехватку военнослужащих, в том числе операторов беспилотников, и может попытаться восполнить дефицит за счет женщин.

Эксперт считает, что их отправка на фронт создаст долгосрочные риски для воспроизводства населения и будущего украинской нации.

То есть они заберут единственное, что может создавать новых украинцев, — украинских женщин, которые рожают, — и собираются их убить сказал Риттер

Отставной американский разведчик также заявил, что ВСУ не способны сдерживать наступление российских войск.

На поле боя украинскую армию потрошат, уничтожают. У них нет ни единого шанса заключил аналитик

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что командование ВСУ начало заменять мужчин, работавших на тыловых должностях, на женщин.