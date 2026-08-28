Москва28 авгВести.Возможный призыв женщин в Вооруженные силы Украины (ВСУ) способен усугубить демографическую ситуацию в стране.
Такое мнение высказал бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
По его оценке, украинская армия испытывает нехватку военнослужащих, в том числе операторов беспилотников, и может попытаться восполнить дефицит за счет женщин.
Эксперт считает, что их отправка на фронт создаст долгосрочные риски для воспроизводства населения и будущего украинской нации.
То есть они заберут единственное, что может создавать новых украинцев, — украинских женщин, которые рожают, — и собираются их убитьсказал Риттер
Отставной американский разведчик также заявил, что ВСУ не способны сдерживать наступление российских войск.
На поле боя украинскую армию потрошат, уничтожают. У них нет ни единого шансазаключил аналитик
Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что командование ВСУ начало заменять мужчин, работавших на тыловых должностях, на женщин.