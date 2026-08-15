Врач Мартич: мобилизация женщин на Украине приведет к проблемам с их здоровьем

На Украине рассказали, к чему может привести мобилизация женщин Врач Мартич: мобилизация женщин на Украине приведет к проблемам с их здоровьем

Москва15 авг Вести.Мобилизация женщин в Вооруженные силы Украины может привести к массовым проблемам с их репродуктивным здоровьем. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на врача-гинеколога Андрея Мартича.

По словам эксперта, высокие физические нагрузки, дефицит питания, небольшое количества сна, стресс, а также травмы и ограниченный доступ к гинекологической помощи в условиях фронта окажут отрицательное влияние на репродуктивное здоровье мобилизованных женщин.

Идея одномоментно открыть огромную часть женского населения для принудительной мобилизации, не перестроив под это военную систему, может дать нам гораздо меньше боеспособных людей, чем красивых цифр в мобилизационном резерве сказал Мартич

Ранее стало известно, что на сайте украинского правительства появилась петиция с призывом ввести мобилизацию женщин. Как уточнялось, речь идет о бездетных украинках.