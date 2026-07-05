Украинки жалуются на домогательства и дискриминацию в ВСУ Женщины-военнослужащие ВСУ рассказали о пьянстве и домогательствах

Москва5 июл Вести.Женщины, которые служат в вооруженных силах Украины, рассказывают о массовых случаях домогательств и дискриминации. Об этом сообщает издание The Sunday Times.

В частности, журналисты поговорили с действующими женщинами-военнослужащими. Те признались, что регулярно сталкиваются с насмешками и сексизмом. Кроме того, в подразделениях армии Украины царят пьянство и психологическое давление, добавили девушки.

Между тем, отмечает издание, командование ВСУ предлагает перейти к израильской модели комплектования вооруженных сил, когда женщины служат вместе с мужчинами. Уже сейчас в украинской армии насчитывается 65 тысяч женщин – это на 40% больше, чем в 2021 году.

Кроме того, сообщается о случаях незаконной мобилизации женщин на Украине. По данным издания, в марте ВСУ пытались призвать шесть украинок, которые не имели ни военного, ни медицинского образования.