Москва4 авг Вести.Представившийся обычным поваром пленный украинский военнослужащий раскрыл российским бойцам координаты расчета женщин-операторов FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.

По словам российского бойца с позывным Режиссер, его мотострелковый батальон вел наступление в Харьковской области.

В последнюю задачу нам удалось взять трех человек в плен. Один из противников представился обычным поваром. Как оказалось, он владел важной для нас информацией приводит РИА Новости слова Режиссера

Украинский пленный выдал точные координаты FPV-расчета, состоявшего из женщин-операторов, после чего российские подразделения нанесли по цели мощный артиллерийский удар.

Другой украинский военнопленный рассказал, что командиры некоторых подразделений ВСУ призывают своих подчиненных самовольно оставлять расположение частей и обещают прикрывать беглецов в течение нескольких дней.