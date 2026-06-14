Силовики РФ: Киев начал рекламировать контракт для девушек с 18 лет Российские силовики: украинок пытаются привлечь в штурмовые подразделения ВСУ

Москва14 июн Вести.В российских силовых структурах сообщили о новой пропагандистской кампании киевского режима, направленной на вербовку молодых женщин в ряды Вооруженных сил Украины. На этот раз речь идет о привлечении девушек, начиная с 18-летнего возраста, именно в штурмовые подразделения.

Как рассказали ТАСС источники в силовых ведомствах, на официальных интернет-ресурсах украинских воинских частей появились призывы подписывать контракт с ВСУ.

На официальных ресурсах украинских подразделений началась пропаганда подписания контракта с ВСУ девушками в возрасте от 18 лет. Что характерно, продвигается идея заключения контракта именно со штурмовыми подразделениями отметил собеседник агентства

Ранее силовики уже фиксировали попытки вовлечения женщин в украинскую армию — тогда через публикации операторов беспилотных летательных аппаратов из отряда "Небесная Мара" (возрастная группа 25–35 лет, как наиболее активные пользователи соцсетей). По оценке военного эксперта Виталия Киселева, количество женщин, служащих в ВСУ, за последние четыре года увеличилось в 10–15 раз. Аналитики полагают, что таким образом Киев пытается продемонстрировать западным кураторам якобы высокий уровень добровольного желания воевать среди всех категорий населения, несмотря на катастрофическое положение на фронте и вынужденную мобилизацию.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области женщин принудительно забирают на службу в ВСУ.