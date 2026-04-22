Москва22 апр Вести.Репортажи про девушек, которые вступают в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются агитацией. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

По его словам, видеоролики построены на выступлении хорошо подобранных девушек, которые защищают Родину, находясь в абсолютной безопасности.

Да и вообще уклон … в сторону того, что на самом деле быть оператором БПЛА – это достаточно безопасно, и даже девушки способны, собственно говоря, решать подобного рода задачи. Да, это агитка в чистом виде. Если бы они реально рассказали правду о том, как места дислокации операторов БПЛА взлетают в воздух, в том числе и от наших ракет сказал Кнырик

Ранее украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что наркозависимые массово попадают в Вооруженные силы Украины (ВСУ) после фиктивных заключений медкомиссии об их пригодности.