Депутат Верховной рады Безуглая: массовая служба женщин в ВСУ – дело времени

На Украине назвали вопросом времени массовую службу женщин в ВСУ Депутат Верховной рады Безуглая: массовая служба женщин в ВСУ – дело времени

Москва3 сен Вести.Массовая служба женщин в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) – это дело времени, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая, сообщает РИА Новости.

Безуглая привела в своем Telegram-канале высказывание женщины-полковника Армии обороны Израиля.

Когда речь идет о защите своей страны, пол не имеет значения приводит Безуглая слова той женщины

Депутат разместила также фотографию военнослужащей израильской армии.

Должны ли женщины служить [в ВСУ] массово? Дело времени уточняет Безуглая

Между тем командование ВСУ отправляет на передовые позиции раненых, в том числе женщин. Для украинского командования нет разницы кого отправлять "на ноль, мужчин или женщин".

Кроме того, с начала 2026 года более 20 женщин, ставших военнослужащими ВСУ, погибли в ходе боевых действий.