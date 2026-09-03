Москва3 сенВести.Массовая служба женщин в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) – это дело времени, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая, сообщает РИА Новости.
Безуглая привела в своем Telegram-канале высказывание женщины-полковника Армии обороны Израиля.
Когда речь идет о защите своей страны, пол не имеет значенияприводит Безуглая слова той женщины
Депутат разместила также фотографию военнослужащей израильской армии.
Должны ли женщины служить [в ВСУ] массово? Дело времениуточняет Безуглая
Между тем командование ВСУ отправляет на передовые позиции раненых, в том числе женщин. Для украинского командования нет разницы кого отправлять "на ноль, мужчин или женщин".
Кроме того, с начала 2026 года более 20 женщин, ставших военнослужащими ВСУ, погибли в ходе боевых действий.